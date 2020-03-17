歐美新冠肺炎疫情升溫，連帶使台灣境外移入個案增多，近一週境外個案暴增21例。指揮中心指揮官陳時中表示，最近新增的案例皆為境外移入，他呼籲民眾避免非必要的出國行程。對此，前民進黨立委沈富雄建議政府應反向操作，效果一定比近千億的紓困方案有效，而且會令世界各國瞠目結舌。

沈富雄在臉書指出，一個月前，許多學者專家宣稱台灣將有一波疫情大爆發，只有他獨排眾議。最後結果也顯示他們都錯了，最近21病例通通是境外移入。沈說欣慰之餘，也湧出一些靈感。

沈富雄提及，台灣的防疫成績漂亮到令人嘖嘖稱奇，雖然無法達到連續幾天零確診，但每天下午陳時中向國人報告的零星個案，莫不是境外移入或先前指標案例的相關人，迄今被匡定篩檢的數萬人次也都是令人難以置信的全陰性，「讓人不得不開始起疑：是否台灣人的喉嚨沒有半隻新冠病毒？」

沈富雄說如果是這樣的話，他建議政府應勇敢地改弦更張反向操作，效果一定比近千億的紓困方案有效，而且會令世界各國瞠目結舌，驚為奇葩：

(一)繼續「境外阻絶、境上攔截」，而且力道要更加強。

(二)選擇10處人潮聚集的地方，各採檢100人，共1000人。

(三)如果是零陽性，證明台灣的天空沒有帶毒的飛沫，政府應可做如下宣示：(a)戴口罩的必要性降低，不戴口罩不應有不安全感或罪惡感。(b)國人可以放心恢復各種消費，如餐飲、購物、看電影、境內旅遊、隔夜外地住宿等。有能力外出從事經濟活動者，既使得病轉為重症的風險亦低。

(四)上述政策開始後，如有國人因而感染新冠肺炎，政府將對所受傷害結予全額國賠。

(五)如本土案例突增證明新政策無效，應予以廢棄，改回老方法。

沈富雄直言，此舉將領先全球，使人為之側目，宣傳效果比去WHA大好幾倍。萬一普篩結果不是全陰性，也可做為下一步戰術修改的參考，不會完全做白工。

(中時電子報)