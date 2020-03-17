民進黨彰化縣黨團指出疫情當前，要求提出紓困具體作為。（吳敏菁攝）

新冠肺炎衝擊，中央提出600萬元紓困專案，民進黨彰化縣團17日指出，至今都沒有看到彰化縣政府的紓困計畫；彰縣府示則強調，防疫不分藍綠、紓困更需團結，將成立整合單一窗口，縣府並推出幸福圓夢貸款計畫，辦理農業紓困貸款，依營業情形予以減徵娛樂稅等，並疾呼不分黨派，向中央爭取更多實質的疏困經費，後續也會就中央不足部分研擬適當方案。

民進黨團總召尤瑞春，議員賴清美、莊陞漢、賴澤民、李成濟等，指出縣內各行各業無不成為這疫情下的受災戶，不禁要來問問縣政府，紓困作為在哪裡？不能就是觀望600億紓困專案，應有妥善調查，好好準備向中央爭取，許多縣市都已經「射箭」了。

彰化縣政府表示，這次防疫工作台灣做得比其他國家早也好，是各地方政府不分藍綠全力遵從中央指揮，疫情造成商圈、零售業、農漁牧業以及觀光產業等衝擊，600億元紓困特別預算也在立院朝野各黨團一毛未刪三讀通過，證明惟有不分中央、地方、不分黨派、大家停止口水、團結一致，才能一齊度過難關。

縣長王惠美表示，雖然地方政府資源有限，但從疫情開始，就於主管周報中要求各單位提出對應疫情紓困的推動作為，目前縣府各相關局處的作為有下列幾項：

一、經綠處表示，1. 推出彰化縣幸福圓夢貸款計畫，正與多家銀行洽談，提供利息補貼，申請一年的利息全免，減輕急需資金週轉的縣內中小企業及商號的負擔，亦適用經濟部日前函頒「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，可申請展延本金償還期限一年，免收手續費。2. 配合中央紓困計畫內容，建立整合中央、地方紓困服務單一窗口。

二、農業處表示，1. 辦理農漁業紓困貸款。2. 籌辦彰化蛋品行銷推廣活動。3. 與埤頭鄉農會、溪湖鄉農會與埔鹽鄉農會等3個大宗蔬菜生產地農會合作，3月17日聯合辦理「大宗蔬菜多元加工暨創新料理活動」。4. 補助集運費，以輔導轄下果菜市場收購花椰菜加工紓困。

三、城市暨觀光發展處針對低迷觀光產業，為開發國際觀光市場，邀請大型旅行社至彰化縣考察旅遊環境，並舉辦與縣內業者座談會後，期望在疫情平穩後，快速爭取到國際市場。 此外，也積極參與各項産業座談會，向中央爭取把相關產業能納入紓困對象內，並運用各種經濟及旅遊期刊管道適時報導縣內旅遊美食，秘境景點等等介紹強化促銷帶動買氣。目前交通部許多紓困方案都要求由公協會直接提案，城觀處仍主動協助彰化縣旅遊產業協會提案作業，產業合作，謀求最大利益。

四、地方稅務局的紓困方案，1. 稅務服務線上申辦。2.延繳。3.減稅：受疫情衝擊娛樂業者，依營業情形予以減徵娛樂稅。

(中時 )