新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市中和區瓦磘里長林綺芳10日揪團15人前往西班牙、葡萄牙11天旅遊，卻遭質疑每人回國居家檢疫14天可領取1萬4000元補助，該團決議今（17日）提前返台，網路上卻出現不少負面聲音。瓦磘里陳姓里民則替里長叫屈，「她是好里長！」

陳姓里民說，里內偶而會有各式旅行團的行程，常有不少里民報名參加，甚至於會和中和其他里一起併團出發，「說她們為了補助太超過了，去年12月就規畫的行程，沒人想遇到新冠肺炎疫情。」

「她是個好里長！」陳姓里民說，里長相當熱心認真，只要里民反映的問題，都會努力向議員、市府陳情，也替里內爭取了不少建設，「其他里民都要出團，里長難道可以拋下里民嗎？」

據悉，林綺芳榮獲過2018年新北市特優里長，積極爭取里內水溝清淤、Youbike設置、往永和便道、里內公園體健設施、道路標線劃設等。

中和區一名不願具名里長表示，旅行社與里長配合號召里民出國行之多年，多是旅遊社主動找里長們協助推廣，由於提供較優惠價格，加上有里長掛保證，每團或多或少都會有里民報名。該旅遊社除了找瓦磘里里外，其他里也有張貼相關的行程，有些里已經於3月中返台，有些則是沒有成團。

(中時 )