台北西門町意舍酒店。（翻攝官網）

新冠肺炎疫情重挫飯店業，曾隸屬國賓飯店集團的意舍酒店（amba），旗下西門及中山兩館4月起提前啟動建物改裝。意舍主管表示，本來是規劃今年以1年的時間逐層進行改裝，但受到新冠肺炎影響住房率，乾脆集中火力，一次性大規模改裝。

意舍amba酒店目前共有3個據點，包含西門、中山及松山三館。西門amba成立最早，建物房東為誠品，在2010年簽約時的約期為15年，中山amba建物為自有，至於松山amba則為於潤泰新投資的松山車站BOT案。

據透露，由於意舍酒店以港澳客為主，首波被列入第三級警戒後，住房率就大幅下滑，最慘時甚至只剩個位數。考量苦撐難以待變，上周五內部就進行員工會議，討論飯店是否要暫時結束營業，最後決定先拿成立較久的西門amba開刀。

意舍西門町amba由於開幕已滿8年，雖然還沒到10年大修，但已規劃160個房間與1個餐廳及甜點吧都將直接自4月1日起停止營業3個月，藉此度過疫情寒冬。

至於中山amba，總共有90個房間，雖然開幕才5年，但同樣考量住房受到疫情影響難以拉抬，決定與西門同時啟動小改，不過餐廳及宴會廳仍將如常營運。

同業表示，西門amba是在2012年2月正式開幕，主打個性化設計旅店，開幕以來住房表現亮眼，平均住房率在9成以上。不過隨著西門町類似飯店增加，近年確實不像過去好賣，也遇到些瓶頸，此時改裝或許能端出更不一樣的東西，可以期待。

(中時 )