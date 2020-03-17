大陸互聯網巨頭騰訊旗下騰訊音樂（TME）17日公布截至2019第四季及全年財報。數據顯示，騰訊音樂在線音樂付費人數持續增加達3,990萬，年增47.8％，較上月淨增加450萬，達上市以來最高增長。

騰訊財報顯示，TME總營收年增34％至人民幣（下同）254.3億元，淨利潤年增117.2％至39.8億元。其中，TME第四季的營收為72.9億元，年增長35.1％；淨利潤10.4億元，而2018年同期淨虧損為8.76億元。

在線付費人數增加體現在收入中則是，其歸屬的在線音樂服務收入由上年的15.2億元增長40.7％至21.4億元。其中，音樂訂閱收入為11.1億元，這主要是因付費用戶數量增加和ARPPU的持續提高。除此之外，廣告服務和數位音樂專輯的銷售收入增加也帶動了在線音樂服務收入的增長。

社交娛樂服務及其他服務方面，第四季，騰訊音樂收入為51.5億元，年增長32.9％，上年同期為38.8億元，主要為在線卡拉OK業務和直播服務增長所推動。TME提到，其社交娛樂服務的付費用戶群擴大了21.6％，並將ARPPU增加了9.3％。值得注意的是，在第四季，騰訊音樂首次舉辦了騰訊音樂娛樂盛典，這也幫助了其提升ARPPU的增長。

騰訊音樂首席財務官胡敏提到，未來騰訊音樂將繼續專注內容投資，以進一步提高用戶參與度和獲利能力。且將持續發力長音頻等內容，進一步擴大在線音頻娛樂市場版圖。

(工商 )