日本搖滾天團「ONE OK ROCK」近日才剛結束「EYE OF THE STORM」澳洲巡迴演出,亞洲巡演原訂下月底在泰國曼谷開唱,不過因新冠肺炎疫情蔓延全球,17日宣布演唱會延期,6月4、6、7日的3場台北小巨蛋台灣場「ONE OK ROCK EYE OF THE STORM ASIA TOUR 2020 IN TAIWAN」也一併取消。

主辦單位雅慕斯娛樂表示:「目前積極與各方聯絡並討論延期協調之作業,但如有各方行程難以配合之狀況,也可能因此不得不將該演出取消或是更換場地,我們會盡最大的努力進行協調,希望能夠早日公告最新的演出日期與相關資訊。 」同時主辦方補充:「已購買門票的粉絲朋友,可將原先購買的門票保留,待日後更進一步的公告。若因此而不克參與延期演出的粉絲朋友,相關退票細節也將盡快公告。」相關訊息可洽Amuse Taiwan 雅慕斯娛樂官方臉書粉絲團。

(中時 )