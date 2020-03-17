「遠距離的婚姻真的很不易，真的非常謝謝警察先生的幫助。」日前太平區1位30歲的謝姓女子與丈夫婚後不久，因工作緣故相隔兩地聚少離多，從事服務業的兩人連同一天休假都有些困難，因此導致謝女長期壓力之下，疑似情緒不穩，竟在房內服用安眠藥欲自殺，所幸新平派出所員警獲報後立即前往，成功救出謝女並協助送醫，搶救後無生命危險，成功挽回寶貴性命。

太平警分局新平派出所警員蘇峻、陳建勝日前晚間7點多執行巡邏勤務，接獲報案稱「我太太傳訊留言疑似要自殺，拜託警察先生趕緊前去查看。」員警立即前往現場，到場後發現大門緊閉，經敲門示意均無人應答，在與女子丈夫通訊確認後，兩人立即破門而入，並於主臥室內發現謝姓女子疑似服用大量安眠藥，意識微弱的躺在床上，隨即通知消防人員到場救護，並護送至太平國軍總醫院急救，經搶救後恢復意識，無生命危險。

謝女丈夫獲悉後趕緊到院，並私下向警方表示，兩人結婚不久，因經濟因素分隔南北兩地工作，妻子從事服務業，當任櫃台工作，工作時間常常不穩定，有時還要配合調班，最近常會留ㄧ些負面訊息，這次真的謝謝警方協助，順利挽回寶貴生命。

太平警方表示，生命寶貴，如遇到困難應尋求協助或是諮詢管道，避免因一時衝動或是思想陷入死胡同內，造成無法挽回的悲劇。

(中時 )