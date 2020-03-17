台中市年僅20出頭的高女，去年與友人高男、徐男喝酒時，開口向高男借款10萬，高男認為若要借錢就陪睡抵債，高女答應後結果因事後酒醉忘了拿錢，但她心有不甘威脅高男會「鬧出人命」勒索100萬，事後因雙方和解，二審法官判高女7個月，全案定讞。

判決書指出，去年1月，高女在半醉半醒之間，開口向高男借款10萬元，高男卻以開玩笑口吻說「妳可以陪睡抵債」高女同意，但事後因高女酒醉嘔吐，醒來後沒拿錢就先離開。

事後高女憤而向同居的顏姓男友投訴，並夥同顏男找上高男恐嚇，雙方於1月18日於超商談判，高女要求100萬元「你有誠意要解決的話，就先拿1萬元出來」，高男迫於無奈，掏出1萬元現金並簽下本票。

台中高分院二審認為，這對情侶明知本案不是性侵害，卻藉此恐嚇取財，但考量已和解而減刑，顏男改判徒刑9月，得入獄服刑，高女則改判7月，可以易科罰金，全案確定。

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(中時電子報)