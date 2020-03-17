新冠肺炎疫情延燒，賭客要賭不要命！彰化鹿港福興鄉一處鐵皮屋賭場，日前聚集13名賭客，警方早已佈線多時，員警全數戴口罩攻堅，不過一衝進現場發現賭客全都沒戴口罩，員警馬上發口罩、量體溫，最後將13名賭客以及20多萬賭金帶回，許姓負責人依《賭博罪》送辦。

警方表示，這處賭場位於「田中央」，地理環境絕佳，也讓警方在追查過程中格外謹慎。由於正值防疫期間，員警攻堅全數戴上口罩，一衝入許姓負責人經營的賭場後，逮捕13名賭客，並查扣賭資等總共20多萬元，賭客還有5名越南籍人士，其中有3名是失聯移工。

由於13名賭客都沒有戴口罩，又有外籍人士，警方不敢大意，查緝過程中先量體溫，並發口罩給賭客配戴外，也先查證是否具有居家隔離、居家檢疫，或是近期有國外旅遊史，將所有人帶回警分局後要求賭客先洗手消毒，再製作筆錄，此外連同偵訊室與偵防車，也全部消毒。

警方訊後將該賭場許姓負責人以涉嫌《賭博罪》移送偵辦；賭客部分則以《社會秩序維護法》裁罰，至於3名失聯越南籍移工，則移請彰化專勤隊偵辦。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)