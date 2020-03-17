菲律賓遏阻武漢肺炎擴散祭出一連串鐵腕措施，總統杜特蒂昨天宣布呂宋封島強化社區隔離，菲國股票、債券、貨幣交易今起也全面暫停，成為首個關閉金融市場的國家。

菲律賓證券交易所和菲律賓銀行家協會發布聲明宣布上述決定。

菲律賓星報（Philippine Star）報導，菲律賓證交所主席孟松（Ramon Monzon）說，暫停股市交易是為了「在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例數攀升下，確保員工和交易人的安全」。

今年以來，菲律賓股市下跌逾30%，是亞洲跌幅最大的股市之一。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨天宣布菲國北部呂宋島實施「強化社區隔離」至4月12日，要求企業暫停營業，民眾避免出門，以遏止疫情蔓延。

在強化社區隔離（enhanced community quarantine）下，呂宋全島將對「所有住戶實行嚴格的家庭隔離，暫停運輸，管制食物和基本服務的提供，將有更多制服人員（軍警）執行隔離措施」。

菲律賓目前確診142例武漢肺炎病例，12人死亡。

菲國總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）說，強化社區隔離等同於「全面封島」。

(中央社)