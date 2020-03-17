土耳其旅遊團回國爆出新冠肺炎確診，6名團員為高雄人、其中3人確診，3人等待二次採檢出爐。然而，網傳被收治的3名個案，在收治前到處趴趴走，更流傳出沒在鳳山五甲地區。對此，高市衛生局17日予以駁斥，經疫情調查，從13日入境後，到15日發病到醫院，接觸群眾有限，不像網路上亂傳到處趴趴走，或沒戴口罩，將針對謠言散布者依法開罰，最重可處300萬元。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，土耳其旅行團同團團員，經掌握入境時，屬於自主健康管理狀態，當時土耳其回國者，在防疫強度上，並沒有到達一定要居家檢疫或居家隔離，但民眾有高度防疫意識。

潘炤穎表示，除掌握這3名確診個案，另外匡列案65的兩名子女為密集接觸者，目前居家隔離，案65在這家自主管理期間也戴上兩層口罩，避免同住家人有感染風險。而案67雖在發病前，因慢性鼻竇炎有去診所治療，但在外面篩檢站，並未進入診所。

目前除了確診的案65、66、67在醫院負壓隔離病房治療外，同團6也就是案66、67的30多歲兒子，一採為陰性，目前也在負壓隔離病房，等待二次採檢。另外，同團1、2的50多歲男性及女性，3月16日驗出鼻咽陰性，也須等二採結果。

潘炤穎強調，土耳其團高市這6位團員，回國後基本上幾乎足不出戶，根據中央流行疫情指揮中心當時發布狀況，是從土耳其回國後需進行自主管理，而同團團員有高度警覺性恐有感染風險，因此做好防疫作業。

針對網路流傳土耳其團確診個案在高雄趴趴走，潘炤穎說，不容許任何有惡意散播謠傳，甚至有具體目的謠言散布，已搜集相關資料，送交高市刑警大隊偵辦，後續將依違反《傳染病防治法》第63條、《社會秩序維護法》第64條送辦，最重可罰300萬元。

(中時 )