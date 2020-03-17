《韓股》憂疫情衝擊，韓股盤中跌2.56％ 11:422020/03/17 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠狀病毒疫情恐將對經濟成長構成重大威脅的陰影揮之不去，以及世界主要央行採取的應對措施無法激勵投資人。追隨隔夜美股的慘烈跌勢，周二南韓KOSPI指數盤中下挫2.56%，為1,670.9點，開盤後不久一度重挫4.5%，並創下2010年6月初以來新低。 南韓財政部次官表示，新冠肺炎疫情的影響擴大，可能引發南韓前所未見的經濟與金融危機。韓元盤中大跌1.20%，報1,240.9兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國安顧問控陸隱瞞 致疫情擴散 04:102020/03/13 國際大事 《韓股》韓股崩跌，20年來首次觸發熔斷機制 12:162020/03/13 財經 《韓股》全球疫情引爆恐慌，韓股爆量下挫3.43％ 16:312020/03/13 財經 川普、蓬佩奧對中疫情不同調 04:092020/03/14 焦點新聞 新聞透視》不見提前部署 只見專業傲慢 04:102020/03/14 生活新聞 疑隱匿疫情規模 伊朗建大型墓穴 04:102020/03/14 國際大事 黨職選舉因疫情借不到場地 民進黨擬搭帳篷舉行 17:562020/03/14 政治 《韓股》聯準會降息也難喘息，韓股升轉跌 12:162020/03/16 財經 《韓股》憂疫情衝擊擴大，韓股大跌3.19％ 15:572020/03/16 財經 小戴超威 重返球后又創紀錄 00:102020/03/17 體育 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 投資人注意！大修正時代來臨 老謝驚曝首波受災戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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