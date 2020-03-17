新冠狀病毒疫情恐將對經濟成長構成重大威脅的陰影揮之不去，以及世界主要央行採取的應對措施無法激勵投資人。追隨隔夜美股的慘烈跌勢，周二南韓KOSPI指數盤中下挫2.56%，為1,670.9點，開盤後不久一度重挫4.5%，並創下2010年6月初以來新低。

南韓財政部次官表示，新冠肺炎疫情的影響擴大，可能引發南韓前所未見的經濟與金融危機。韓元盤中大跌1.20%，報1,240.9兌一美元。

(時報資訊)