台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)搶攻醫美商機，旗下momo購物網於3月18日打造「超級醫美日」為買氣續添加柴火，攜手百大醫美指標品牌力拚美麗經濟，預估醫美相關買氣將較平日成長10倍。

受季節交替影響，臉部肌膚泛紅、發癢、乾燥等症狀深擾「敏弱肌族」，momo根據過往經驗觀察，換季時期的護膚保養至關重要，帶動醫美商品在2到3月迎來一波銷售高峰，且近年皮膚科醫師廣為宣導之下，消費者「居家醫美保養」概念生根，今年初至今站上醫美品類銷售已較去年同期成長達50%，且有持續攀升趨勢。

富邦媒表示，momo根據站上消費觀察，醫美熱銷趨勢以「保濕」為主流，其中富含玻尿酸與神經醯胺等成分的商品廣受消費者青睞，「抗老」亦是消費者選購醫美商品的重點訴求，看好換季保養商機，momo於3月18日打造「超級醫美日」，集結眾多「高效能」、「低敏感」的專業保養品，讓消費者在家即享有醫美級保養，預估醫美相關買氣較平日成長10倍。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，2月合併營收約49.5億元，年成長39.95%，創下歷年同月新高，累計1至2月合併營收約98.8億元，較去年同期成長26.3%。

富邦媒momo於3月首波推出《38女力節》活動，3月8日婦女節單日業績更衝出3.4億元的佳績，加上「超級醫美日」活動，可望推升3月營收。

(時報資訊)