疫情緊張，58所大學連辦的表特IG夜店趴疑要照常舉行，引發熱議。（圖／翻攝自IG,beauty.ig_IG）

新冠肺炎疫情持續升溫，許多大型活動紛紛取消、延期，但58所大學聯合舉辦的夜店趴卻要在3月29日起於北中南舉行，引發網友熱議，許多人怒批，扯爆！以為喝酒會殺菌？根本是社會亂源，乾脆去方艙開趴好了。

一名男大生在《Dcard》上以「還敢辦各大學夜店大型聯誼活動？」為題發文，幫求高調，邁向6周年的「表特IG勢在哈婁」，號召北中南玩咖參加，第一場即將在3月29日，於台北Omni夜店嗨辦；4月2、5日分別在高雄、台中夜店狂歡。

原PO怒批，以前就很常看見相關的廣告，但是現在這個狀況，夜店沒停業就算了，還辦大型聯誼活動？是要跟克維德小壞壞聯誼？後面還有負責售票的大學生的賴，都讀到大學了怎麼還有臉助長群聚感染？

原PO也砲轟，邏輯死亡的夜店仔們，別扯說學校為什麼沒停課？餐廳為什麼不停業？哈囉！在火鍋店誰會蹭在一塊跳舞，甚至喇舌？而且現在很多地方都會開窗通風，並貼標語盡量戴口罩在入內。夜店會嗎？「等夜店也要檢疫、要求戴口罩，我就閉嘴」。

消息曝光後，也引發網友熱議，「都去方艙開趴啦」、「根本是大型病毒傳染現場」、「社會亂源欸，這時候還跑夜店，自己爛命一條當別人也是嗎？」、「一堆夜店照常舉辦活動，可能以為喝酒會殺菌吧」。後來也有網友認為，現在疫情嚴重，感覺學校會去關切該活動，感覺會停辦，因此也不必恐慌。

(中時電子報)