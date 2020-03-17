大陸國家發展改革委新聞發言人孟瑋17日在發布會表示，全國規模以上工業企業復工率提高較快，除湖北等個別省份外，全國其他省復工率均已超過90％，其中浙江、江蘇、上海、山東、廣西、重慶等已接近100％。

孟瑋指出，根據電網企業監測的用電情況，目前有色金屬行業用電量已達去年正常水平，醫藥、化工、電子行業用電量已恢復到正常水平的九成以上，鋼鐵、機械、紡織行業用電量恢復到正常水平的八成以上，鐵路裝車數已恢復到正常水平，民航、港口、水運均正常運營。

(工商 )