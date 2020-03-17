陸發改委：除湖北外復工率逾九成 11:502020/03/17 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家發展改革委新聞發言人孟瑋17日在發布會表示，全國規模以上工業企業復工率提高較快，除湖北等個別省份外，全國其他省復工率均已超過90％，其中浙江、江蘇、上海、山東、廣西、重慶等已接近100％。 孟瑋指出，根據電網企業監測的用電情況，目前有色金屬行業用電量已達去年正常水平，醫藥、化工、電子行業用電量已恢復到正常水平的九成以上，鋼鐵、機械、紡織行業用電量恢復到正常水平的八成以上，鐵路裝車數已恢復到正常水平，民航、港口、水運均正常運營。 (工商 ) #全國 #復工率 #用電量 #正常 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇州東昱復工率達七成 營運回溫 04:102020/03/13 產業特刊 陸企復工率近6成 籲官員帶頭消費 04:102020/03/13 兩岸要聞 義國肺炎死亡破千 米蘭台人曝封城實情：與武漢不同 08:192020/03/13 生活 國台辦：規模以上工業台企復工率逾90％ 12:122020/03/13 兩岸 國台辦：9成規模以上工業台企復工率達九成 15:302020/03/13 財經 復工率回升 拓凱今年樂觀看 04:102020/03/14 證券．權證 具規模台企 復工率逾9成 04:102020/03/14 兩岸要聞 復工率升 水泥股營運季季高 04:102020/03/16 證券．權證 北京規模以上工業企業復工率88.9％ 09:542020/03/17 財經 陸發改委：江浙滬復工率近100％ 10:342020/03/17 財經 財經熱門新聞 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 台股「多殺多、融資斷頭」 投資恐慌難測遠大於2008年金融海嘯風暴 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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