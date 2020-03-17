國際貨幣基金組織（IMF）四位前首席經濟學家說，新型冠狀肺炎和各國為遏制病毒傳播採取的嚴厲措施，已導致世界經濟陷入衰退。隨著新冠肺炎從大陸傳播到世界其他地區，儘管官方預測仍偏向樂觀，但經濟學家們認為，已經無須等待數據去證實世界確實陷入了衰退。

據《參考消息報》報導，IMF首席經濟學家吉塔戈皮納特說，未來很難預測，但全球大流行病看起來並不像正常的衰退。這不是一個簡單的教訓，如果積極的政策反應能阻止（它）演變成一場重大金融危機，那麼這應該會是一次短暫衝擊。

但IMF前首席經濟學家們的評估不像戈皮納特這麼謹慎。IMF前首席經濟學家、哈佛大學教授肯尼思羅戈夫說，目前，全球衰退似乎已是既成事實，其可能性超過90％。

IMF前首席經濟學家、美國加利福尼亞大學伯克利分校教授莫里斯奧布斯特費爾德說，考慮到大陸、歐洲和美國發生的事件，世界經濟嚴重放緩已在所難免。

IMF前首席經濟學家、美國彼得森國際經濟研究所高級研究員奧利維爾布蘭查德則說，毫無疑問，全球經濟在今年前6個月將出現負增長。而下半年的情況將取決於疫情何時見頂，他「本人的猜測」是下半年可能仍然保持負增長。

曾任IMF首席經濟學家的印度央行前行長拉古拉姆拉詹提到，任何國家經濟受衝擊的力度都將取決於當局能否成功控制疫情，他希望當局迅速採取果斷行動。同時，他警告，長期疫情可能導致第二輪後果，即工人失業，需求再次下降，進而削弱長期信心。

(旺報 )