衛福部14日宣布歐洲27國提升至三級警告，入境後須居家檢疫14天，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天表示，追溯自3月1日起從歐洲返國者，目前有上呼吸道與肺炎症狀者有513位，已採檢100多位，剩下410多例全部召回採檢，未來14天是觀察期，案例一定會持續增加。

民進黨立委邱志偉上午質詢表示，我國在2月28日至3月14日期間，歐洲除了義大利外，其他國家都是二級管制，直到14日才把歐盟27國列入三級管制，這段期間返台的自主管理者，是否能回溯管理。

中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，未來14天是觀察期，案例一定會持續增加，目前已追溯自3月1日起從歐洲返台，有上呼吸道與肺炎症狀的人有513位，其中有100位已被採檢，剩下410多例則全部召回採檢。

邱志偉追問民眾更擔心無症狀感染者，陳時中說，大家不要一天到晚講無症狀，無症狀防不可防，要對可防去防，擔心太多無症狀對整體防疫無幫助，且在各種研究顯示，無症狀傳染力相對低。

(中時 )