30歲林姓男子女網友「小麗」指稱，要找網拍模特兒，只要讓他「驗證」通過，就有1千元可拿，「小麗」允諾赴約，林男以檢視身材為由將她帶到汽車旅館，要求脫去衣褲在床上擺出性感的姿勢及表情後，竟伸出狼爪趁機撫臀摸胸、親嘴吸乳猥褻。林男否認猥褻，一審法官不採信，依利用機會猥褻罪判林男3個月、緩刑2年，仍可上訴。

林男在2019年9月間在網路交友軟體認識「小麗」，向她表示，他在徵網拍模特兒，若願意讓他「驗證」通過，就可獲得1千元，「小麗」允諾相約見面，出門前還向母親表示，要出門應徵網模。

林男開車到場，以檢視身材為由，要求將她載往汽車旅館。兩人抵達汽車旅館房間內，林男先要求「小麗」在床上擺出性感的姿勢及表情，再脫掉外褲，林男動手脫掉「小麗」外衣，「小麗」應要求擺姿勢後， 林男竟伸出狼爪撫臀摸胸、親嘴吸乳猥褻得逞。

「小麗」返家後，母親發現她神情有異，追問才得知而報警，經採「小麗」身體部位檢體送驗，驗出與林男相符的染色體型別。

林男坦承到汽車旅館檢視身材，但否認猥褻，法官不採信，依趁機猥褻罪判刑3個月，緩刑2年。

(中時 )