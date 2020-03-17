原任高雄地檢署的一名吳姓檢察官，2006年因要求證人「陪睡」入獄，出獄後改轉任律師，不料前年7月以提供法律咨詢為由，將22歲劉姓女子帶回家喝酒，不料自己喝醉後反遭偷拍，陷入劉女、曹男、陳男3人聯手設計的仙人跳，遭勒索250萬，最後雙方以84萬成交，吳男不甘心報警，台中地檢署依妨害秘密罪、恐嚇取財罪起訴劉女、曹男2人，陳男因死亡不起訴。

據了解，吳男事發時穿內褲昏睡，遭小花偷拍不雅照片，後來小花的陳姓男友，將照交轉交給曹男，曹男再向吳男質問「為何把小花帶回家？」，進而勒贖250萬，否則要把照片散布給媒體，吳男無奈之下，只好支付84萬元現金和解。

據「三立」報導，吳男事後甘心向警方報案，台中地檢署強調，小花否認犯行、態度不佳，建請法院加重量刑，而曹男觸犯恐嚇取財罪，坦承犯行，但有刑事前科，建請法院以累犯加重其刑，陳男則因死亡不起訴。至於吳男是否對劉女不軌？檢方查無性侵害證據。

(中時電子報)