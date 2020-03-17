臺中市長盧秀燕表示，最近許多新冠肺炎疫情確診案例，都是從國外回來，現在全球疫情嚴重，感染率很高，為保護大家健康，所以昨天與中央同步宣布臺中市公私立高中職以下師生，本學期結束前禁止出國，若有特殊需求等狀況，要專案報準才可以，這個做法是為了大家健康。

盧秀燕強調，臺中市各單位防疫進行滾動式檢討，新的防疫措施加強宣導，嚴格執行，不要變成防疫漏洞。

(中時 )