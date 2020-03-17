防疫優先！ 盧秀燕：臺中也禁高中職以下師生出國 11:592020/03/17 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕表示，台中市與中央同步宣布台中市公私立高中職以下師生，本學期結束前禁止出國，若有特殊需求等狀況，要專案報准才可以，這個做法是為了大家健康。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺中市長盧秀燕表示，最近許多新冠肺炎疫情確診案例，都是從國外回來，現在全球疫情嚴重，感染率很高，為保護大家健康，所以昨天與中央同步宣布臺中市公私立高中職以下師生，本學期結束前禁止出國，若有特殊需求等狀況，要專案報準才可以，這個做法是為了大家健康。 盧秀燕強調，臺中市各單位防疫進行滾動式檢討，新的防疫措施加強宣導，嚴格執行，不要變成防疫漏洞。 (中時 ) #防疫 #臺中市 #盧秀燕 #出國 #健康 #高中生 #老師 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 交大團隊新科技 防疫零死角 04:102020/03/13 地方新聞 鄭文燦視察衛所 慰勞防疫人員 01:332020/03/14 生活新聞 辦電競被質疑 運發局稱防疫第一 04:102020/03/14 地方新聞 防疫觀念紮根 幼兒園晨間暖播這首歌打氣 15:352020/03/14 生活 看表演要留個資觀眾遲疑 文觀局：僅供防疫聯繫使用 16:012020/03/14 生活 慈濟贈千片口罩給移民署 04:102020/03/15 地方新聞 善心企業捐助70萬口罩 提升校園防疫能力 18:412020/03/15 生活 張育美 籲關注寵物防疫 04:102020/03/16 地方新聞 看到韓國瑜對高雄防疫重視 善心企業家捐70萬片口罩 10:382020/03/16 生活 佛心來著 國泰人壽史上首度准延假 14:382020/03/16 財經 生活熱門新聞 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 下波鋒面連雨3天！氣象局曝雨最大時間 - 生活 案59一月就出國為何被罵翻？網揭致命關鍵 - 生活 北市高中生確診班級停課 家長狂問要上課嗎？校方回應了 - 生活 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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