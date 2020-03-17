北市士林區中正路今（17日）凌晨發生11歲女童墜樓，林姓女童的母親責備小孩，深夜玩平板電腦，隔天又要早起上課，但深夜3點卻找不到女童，直到凌晨6點多天色剛亮，才在大樓旁的人行道發現女童墜落路邊，林母當場痛哭自責，直到近中午都無法製作筆錄。

據了解，50歲的林男與40歲陸籍配偶，撫養11歲雙胞胎姐弟，今天凌晨12點多，因姊姊玩平板不睡覺，林母因而責備唸國小的姊姊，還要早起上課，女童隨即進入自己的房間睡覺，直到凌晨3點多，林母發現女童不在床上，沿著大樓四處尋找。

林父、林母在13層樓高的大樓尋找2個多小時，一直找不到人，直到早上6點多，發現女童墜落在大樓外，而地點上方正好是弟弟的房間，懷疑女童離開自己房間後，到弟弟睡覺的房間跳樓，墜落在大樓外，人行道與馬路的交界處，初判是因管教問題，女童想不開輕生，警方後續將報請檢察官相驗。

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