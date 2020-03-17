大陸國家發改委17日表示，在一系列應對措施的作用下，中國新冠肺炎疫情擴散勢頭已經得到基本遏制；中國擁有的政策工具依然充足，將密切監測經濟運行態勢，根據形勢發展需要，適時推動相關儲備政策公布實施，加大政策對沖力度，力爭將疫情的影響降到最低。

發改委綜合司副司長李慧在例行發布會上稱，隨著疫情防控的成效日漸顯現，一系列已經出台的階段性應急政策措施逐步落地，特別是後續還將適時推動公布一系列對沖政策，企業活力和市場潛力將進一步激發，經濟運行必將回歸常態，實現國民經濟和社會發展目標任務具有很多支撐。

她指出，疫情的衝擊是暫時性的、階段性的，在一系列應對措施的作用下，中國疫情擴散趨勢已經得到基本遏制，防控形勢逐步向好，這為經濟盡早恢復正常運行提供了有力支撐。從目前調研了解的情況來看，企業家信心也正在逐步回穩，國際上對中國經濟發展也充滿信心。

李慧又稱，這段時間，美歐等主要經濟體對宏觀政策做了大幅調整，各方面都很關注，而中國擁有的政策工具依然充足。下一步將有序推動復產達產，根據疫情分區分級推進復工復產，使人流、物流、資金流有序轉動起來；加大對重點行業和中小企業幫扶力度，全面強化穩就業舉措。

大陸國家統計局16日公布數據顯示，2020年前兩個月，社會消費品零售總額較上年同期衰退20.5％、工業增加值較上年同期衰退13.5％、固定資產投資更大幅衰退24.5％，三項增速皆遜於2003年SARS時期表現，甚至創下官方有統計以來最差記錄。

(工商 )