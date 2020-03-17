最近防疫當道，工業地產也躍居為「防禦型物件」領頭羊！房市專家17日表示，預期上半年不動產市場趨勢，尤其以廠房及工業土地，價量同步看俏，價格與交易量，可望優於其他商用不動產。

第一太平戴維斯17日表示，最近新冠肺炎疫情升溫，為2019年回溫的商用不動產市場投下不確定性。由於台灣防疫成績亮眼，再加上全球興起降息風潮，自用型買方有機會依照原定資產購置計畫進行，特別是工業地產、辦公室的交易，2020上半年商用不動產重返剛性需求市場。

工業地產連續2年成為市場交易重點，根據第一太平戴維斯統計，2019年大型工業廠房及工業地交易總額達607億元，年增率達27％。

其中工業廠房交易達324億元，寫下12年來新高。

在工業土地價格走勢方面，自2014年起年連上漲，隨著價格走高，漲幅轉趨平緩。

根據調查，2019年主要工業區土地漲幅達4％，預期雖然在新冠肺炎疫情衝擊下，2020年上半年商用不動產投資型買方轉趨觀望，但在科技業設廠與物流倉儲剛性需求挹注下，工業廠房及工業土地的價格與交易量，可望優於其他商用不動產。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠指出，工業地產的動能來源有二，一是宅經濟發酵，此外，新冠肺炎持續在全球各地延燒，大陸工廠雖已逐步復工，但產能不確定性風險大增，甚至傳出要求廠商設立中國以外的生產據點，以降低出貨風險，中長期觀察，產能分散的趨勢下，科技業擴大在台設廠將為工業地產帶來新機會。

(工商 )