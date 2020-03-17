三星行動支付Samsung Pay今(17)日宣布推出重大應用，與悠遊卡公司合作的Samsung Pay悠遊卡將正式在全台開通，這是全台首度有手機行動支付成功結合悠遊卡，三星期望透過和悠遊卡的合作，將Samsung Pay使用率提升至70%，至於悠遊卡方面，不僅會持續擴大實現無現金支付，「未來期望將無現金加值也都做好做滿」。

台灣三星電子企業創新與商用解決方案事業部副總經理李元榮表示，目前全台有逾80%的銀行有和Samsung Pay合作，展望2020年，依國發會推動行動支付規劃，台灣消費者對行動支付的依賴度與偏好度都持續上升，而最具成長潛力的就是交通運輸Samsung Pay悠遊卡是台灣第一個從悠遊卡下載、加值扣款都能一機搞定的解決方案，輔以悠遊卡龐大的用戶數，可望在強強聯手的帶動下，將Samsung Pay使用率提升至70%，目前三星Samsung Pay的月活躍用戶約占比5成。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，與Samsung Pay的合作，是電子票證首度與國際行動支付業者合作，悠遊卡不僅持續擴大實現無現金支付，在無現金加值也會越做越方便，悠遊卡無現金交易現在每年實現的交易金額約650億元，「未來期望將無現金加值也都做好做滿」，持續實踐無現金社會。

三星表示，三星用戶可以在指定19款三星Galaxy智慧機中的Samsung Pay應用程式更新並下載悠遊卡後，啟動手機NFC功能並將手機靠近悠遊卡感應區，Samsung Pay為目前市場唯一同時支援磁條及NFC刷卡機、且可以取代實體信用卡的行動支付解決方案，目前全台30多萬台POS刷卡機99%都能使用Samsung Pay。

三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙也補充說，三星期望透過和悠遊卡的合作，可以增加三星手機用戶的使用黏著度，未來也會延伸到穿戴，儘管現階段短期的效應受到大環境影響，可能不準，但長期來看，透過口碑效應發散，一定會提高使用率。

即日三星起支援Samsung Pay悠遊卡之型號，共計有15，包括Galaxy S20、Ultra S20+、S20、S10+、S10、S10e、S9、S9+、Note10+、Note10、Note9、A71、A70、A8s、A51，占比三星整體手機35%；另外，預計四月底前陸續支援Samsung Pay悠遊卡之型號，共計有4款，包括GalaxyZ Flip、Note 10 Lite、A80以及A6。

(時報資訊)