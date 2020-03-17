OPEC+（石油輸出國組織與減產盟友）擴大減產的談判破局，以及新冠肺炎疫情將加劇市場供過於求的情況，周一摩根士丹利再度調降原油價格預測。

摩根士丹利將第二季布蘭特期油價格預測由從每桶35美元調降至30美元，並表示可能出現暫時性的拋售，使油價跌得更低。大摩並預期今年油市供應過剩的規模將達到每日350萬桶。

此為大摩一個月來第二度下修油預測。大摩在報告中指出，雖然油價重挫，但OPEC+短期內不太可能重回談判桌，已經宣布的增產將真的進入市場，至少短期如此。原定於周三在維也納舉行的主要產油國技術會議已經取消。

本月初石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等其他主要產油國因擴大減產的談判破局，導致已成軍3年的減產聯盟瓦解。俄羅斯政府拒絕進一步減產以應對疫情爆發的影響，以沙烏地阿拉伯為首的OPEC則揚言擴產，為擴大市占不惜開打價格戰。

周一國際原油價格跌至4年新低。紐約4月期油收跌3.03美元或9.6%，為每桶28.70美元，跌破30美元大關，盤中最低跌至每桶28.03美元。倫敦布蘭特5月期油收跌3.8美元或11%，為每桶30.05美元，盤中最低跌至29.52美元。

(時報資訊)