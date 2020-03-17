工業電腦廠勁豐（6577）董事會通過股利分派案，108年度擬配發每股現金股利5元，其中以盈餘配發4.75元、資本公積配發0.25元，配發金額為歷年次高。以16日收盤價61元計算，現金殖利率達約8.2％。公司將於6月9日召開股東常會。

雖然美股持續崩跌，使台股今（17）日再度如雲霄飛車般上沖下洗，早盤再度爆跌逾300點，勁豐股價表現相對穩定，截至11點仍力守平盤，表現逆勢抗跌。惟11點後賣單出現致使股價走跌，目前下跌2.3％。

勁豐尚未公布2019年財報，自結合併營收18.74億元，年減0.93％，仍創歷史次高。按股利公告揭露資訊，稅後淨利達2.06億元，年增達10.93％，改寫歷史新高。每股盈餘（EPS）估5.4元，優於前年4.87元，亦創IPO以來新高。盈餘配發率約92.59％。

以此推算，勁豐2019年第四季合併營收5.25億元，季增12.71％、但年減3.91％。稅後淨利0.53億元，季增3.05％、但年減15.34％。每股盈餘1.39元，優於第三季1.35元、低於前年同期1.64元，三者均創同期次高、歷史第3高紀錄。

勁豐去年營收小幅衰退，但獲利維持顯著成長，主要受惠高毛利的醫療產品貢獻占比增加帶動。據了解，勁豐去年醫療用觸控顯示器占比自25.3％提升至29.5％，創下歷年高點，產品組合優化帶動獲利成長動能提升。

據了解，勁豐去年各產品線中，以占比7.95％的其他產品營收成長幅度達28.46％最高，占比29.5％的醫療用觸控顯示器營收以成長15.51％居次。占比達43.66％的嵌入式控制系統營收亦微增0.25％，僅占比18.89％的特殊應用顯示模組營收衰退，年減26.38％。

勁豐2020年2月自結合併營收1.29億元，月增3.63％、年增16.82％。累計1～2月自結合併營收2.54億元，年減14.11％，為近3年同期低點。不過，公司表示，公司產品均在台灣生產，客戶以歐美為主，對今年營運仍審慎樂觀，看好醫療及健身產品需求可望成長。

(時報資訊)