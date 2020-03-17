楊麗花（左）與小鳳仙情同手足，是多年摯交的拜把姊妹。(圖/楊麗花歌仔戲提供)

陳亞蘭(左)與紀麗如(右)自小受到小鳳仙的教導，也是小鳳仙最疼愛的後輩。（圖／楊麗花歌仔戲提供）

歌仔戲界的開心戲神，也是楊麗花歌仔戲團戲曲導演與當家丑角的小鳳仙今晨5點39分病逝亞東醫院，享壽80歲。

消息傳來，楊麗花哀痛落淚，心痛拜把姊妹小鳳仙離開，淚嘆因為新冠肺炎醫院管制未能見上摯友最後一面，不捨之前難以自抑。

小鳳仙文武全才，是楊麗花歌仔戲的重要靈魂人物，甚至是背後推手，楊麗花成立歌仔戲團時，便將她提升為戲曲導演，將招收的四期學生都交由小鳳仙教導，其中較知名的學生就屬葉麗娜、紀麗如。除此，小鳳仙甚至還會編寫歌仔戲劇本，長年來對歌仔戲貢獻良多，她的離開，也讓歌仔戲界慟失一名最優秀的戲神、長者與老師。

據悉，小鳳仙有糖尿病宿疾，近年因身體不佳鮮少在公開場合露面，這段期間，楊麗花常會帶著陳亞蘭、紀麗如等人到她家探視，一群人或呼姊妹或稱師徒，說說笑笑，總找回許多快樂的回憶。

陳亞蘭今天表示，楊阿姨本想在「忠孝節義」播完後，找個時間再去看看她，卻因為碰上肺炎疫情，極少外出，沒能去看她，甚至沒見上最後一面，讓她非常難過，在家傷心一直落淚，哭唸著未能去見上最後一面的遺憾。「聽到她今天很平靜安詳的離開，我很想去醫院看看她，但因為醫院管制探病，小鳳仙家人要我們別過去，說我們的心意，小鳳仙都知道了…唉…。」楊麗花說到這又忍不住哽咽。

小鳳仙生前戲迷眾多，是楊麗花歌仔戲的活寶，也是讓大家笑中帶淚的開心果戲神，因此，楊麗花歌仔戲團特別代表家屬將小鳳仙離開的消息告訴大家，主要是讓喜愛小鳳仙的戲迷們知道，他們所愛的小鳳仙老師已經安詳無痛苦的離開，臨終時家人也都陪伴在側，請喜愛她的戲迷不要傷心。

(中時 )