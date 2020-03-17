彰化縣衛生局駛出免費為國一女生接種2價公費HPV子宮頸癌疫苗列車，安排醫療團隊前往48所國中接種。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局駛出免費為國一女生接種2價公費HPV子宮頸癌疫苗列車，安排醫療團隊前往48所國中接種。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局駛出免費為國一女生接種2價公費HPV子宮頸癌疫苗列車，安排醫療團隊前往48所國中接種。（吳敏菁攝）

彰化縣政府配合衛生福利部國民健康署政策為防治子宮頸癌，3月16日起免費為國一女生接種2價公費HPV子宮頸癌疫苗，並安排醫療團隊前往48所國中接種，提供便利服務，減少家長、學子奔波，預計4900人學生受惠。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，子宮頸癌是少數可以透過疫苗防範於未然的癌症，2價人類乳突病毒疫苗，俗稱子宮頸癌疫苗，可預防第16、18型人類乳突病毒相關子宮頸癌病變，防護率可達近7成，以青少女時期、無性經驗及未曾感染人類乳突病毒者的接種效果較高，預防效益最佳。

縣長王惠美表示，實施這項健康政策，期望幫助國一女生遠離子宮頸癌的威脅，期盼透過政策的推動，保護女性免於子宮頸癌威脅。讓每個孩子都能快樂成長，擁有健康人生。

衛生局也提醒接種疫苗並不能完全免除子宮頸癌發生，仍須定期接受子宮頸抹片，抹片檢查能早期偵測癌前病變，疫苗與抹片雙管齊下，才能加倍保護女性有效杜絶罹患子宮頸癌。

(中時 )