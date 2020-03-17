新冠肺炎疫情持續延燒，考量全中運成績攸關學生升學權益，仍決定於4月18日至23日在屏東如期舉行，為避免群聚活動，屏東縣政府遺憾宣布開幕典禮將改採創意數位影音的方式呈現，將創下史上首次無人參與的開幕式。

屏東縣長潘孟安坦言，原本精心規畫一系列的活動，要用不一樣的全中運來歡迎全國民眾，如今碰到疫情干擾，讓今年全中運賽事的籌辦充滿挑戰；潘透露，包含結合屏東農特產的豪華英雄宴、聲勢浩大的600位學生運動舞蹈演出、驚心動魄的無人機引燃聖火、絢爛奪目的專業高空煙火，以及媲美小巨蛋卡司等級的演唱會作為選手之夜，都忍痛取消。

現階段就是防疫優先，潘孟安說，賽事期間，所有大會工作人員、選手與教練，皆必須配合屏東縣公告的防疫流程與防護措施處理原則進行檢疫工作。各競賽場館也將不開放觀眾入場，採用現場轉播的方式讓民眾可以觀賞精彩賽事。

預計等到疫情結束，屏縣府將結合屏東縣運與旅遊等振興方案，以選手榮耀之夜方式，邀請各縣市全中運獲獎英雄回到屏東，將原本精心規畫的2020全中運相關活動完整重現，屆時也歡迎全國的民眾到屏東，與屏東縣民共同感受「我屏東，我驕傲」的熱情。

(中時 )