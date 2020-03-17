新冠肺炎疫情持續蔓延，新北市中和區瓦磘里長林綺芳，竟還揪團爽玩西班牙，遭外界砲轟，林綺芳喊冤，表示今（17）日下午將回台就地解散，再次引發網友怒火。目前一行人已抵達曼谷轉機，行程也曝光，其中包含2個三級旅遊警示區域。

林綺芳去年號召里民一起出國旅遊，「2020南歐-西葡陽光風情」，團費每人約7萬3000元，3月10日晚間8時從桃園出發到香港轉機，再飛往巴賽隆納，期間搭乘西班牙國內線巴賽隆納飛往里斯本，回程原本預訂從馬德里到香港轉機，再回到桃園機場。

新北市民政局長柯慶忠表示，這兩日已聯繫林綺芳，對於造成大家困擾，她感到很抱歉。林綺芳表示，原訂到香港轉機回台，後來因香港疫情延燒，改搭阿聯酋到杜拜轉機，因決定提前返台，所以又更改行程，請旅行社協助安排從葡萄牙至杜拜轉機，不料班機又被取消。

一行人16日晚間抵達杜拜，等候飛往泰國曼谷轉機，今日上午已抵達曼谷，預計下午3點抵達桃園機場。

根據外交部旅遊警示，林綺芳歐洲團行經西班牙、杜拜，皆為紅色（第三級）警示，建議國人不宜前往，宜儘速離境，泰國則為黃色警示，需特別注意旅遊安全，並檢討應否前往。

(中時電子報)