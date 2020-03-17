台灣境外移入爆風成長8例，讓「漂浪島嶼--munch」也在臉書發聲，防疫部應該只是參考性質，應該要有強制力，來遏止鑽法白目，也呼籲大家別讓阿中部長輸在龜兔賽跑的最後一哩路。

臉書粉專「漂浪島嶼--munch」貼文指出，台灣因為第一時間就對大陸發布旅遊警示，因此成功守住第一波，但對歐美和他國卻僅有旅遊警示，未禁止入團、出團，使得防疫破口顯現，確診數激增，讓人擔心社區傳染發生。

漂浪島嶼--munch表示，防疫應具「法治力」，而非只具「參考性質」的旅遊警示的而已，也不該只是出國警告的「道德勸說」，讓人民無法可循、出現鑽法白目。前期防疫嚴密，切勿在後期破功，政府必須徹底授權，該嚴禁往來的，就不分國別，一切以防疫為重。

漂浪島嶼--munch也說，「別讓陳時中眉頭深鎖，在防疫的龜兔賽跑中，輸在最後一哩路上，甚至折損一位大將！」

(中時電子報)