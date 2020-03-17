紐西蘭政府3月14日公布最新入境防疫措施，除南太平洋島國居民外，海外入境者皆須自我隔離14天，紐西蘭航空今日宣布，將全面減少國際線與國內線航班運量以因應市場變化，包括台北航線在內，將於3月30日起暫停營運至6月30日止。

紐西蘭航空表示，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情於全球流行，公司採取了一系列防疫措施與彈性的票務政策，大部分國際航線將於3月30日起暫停營運至6月30日止，包含由奧克蘭出發至芝加哥、舊金山、休士頓、布宜諾斯艾利斯、溫哥華、東京、檀香山、峇里島與台北之長程航線。

紐航指出，針對目前航班的調整異動，公司已推出多重機票預訂修改與取消方案，守護消費者權益的同時也啟動相關客服機制回應全球旅客的需求。由於現階段大量的旅客透過客服中心電話與社群平台查詢票務相關資訊，為了節省旅客線上等候的時間，建議先行透過紐西蘭航空官網或手機應用程式自助管理行程查詢個人預訂資訊，部分機票可自行於頁面上進行修改，其他預訂修改需求可透過客服中心或旅行社處理。

紐航強調，新冠肺炎疫情正在影響全世界，在數周前任何人皆無法預料這會對航空業界所造成的巨大影響，為確保所有的旅客皆能掌握最新狀況，紐西蘭航空也正在擴大客服團隊規模來處理相關事宜。

(中時 )