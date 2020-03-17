秘魯政府為因應「新型冠狀病毒肺炎」疫情，於3月15日晚間宣布，自3月16日零時起全國進入緊急狀態15天，並公告所有公私機構員工暫停工作，人民須強制在家，同時關閉邊境，暫停陸地、海上（河運）及空中的國際旅客運輸。外交部拉美司司長俞大㵢今天表示，我國旅行團與散客共有144人受困秘魯，等15天禁令結束後才能離開。

俞大㵢說，駐秘魯代表處昨天積極尋找可以離開的班機，可是因為緊急狀態的關係，受困國人可能要暫時留在那邊，等15天禁令結束後才能離開，不過我們都有聯繫上，也呼籲秘魯政府給我國人民最佳保護。此外，阿根廷有一個台灣旅行團共8人受困。

俞大㵢指出，拉美疫情雖然目前沒這麼嚴重，但因為是比較晚才開始蔓延，可以預期未來會越來越嚴重，已經有12個國家進入相當於鎖國的狀態，禁止外籍人士入境。

外交部發言人歐江安進一步表示，北非的摩洛哥為了因應疫情在3月14日停止歐洲跟中東25國航線，台灣的8個團共132人受影響，目前已經有3個團約60多人改搭其他班機返國，兼轄的駐法國代表處仍在協助剩下來的5團約70人透過不同方式離開摩洛哥。

(中時 )