彰化縣埔心鄉一名50歲莊姓男子因與張姓人妻合夥做生意，卻日久生情，前年底2人多次到雲林縣內汽車旅館偷情，遭張女丈夫陳男抓姦，莊男生殖器上還被驗出有張女DNA，但莊男卻詭辯兩人只是去休息做水療，沒有發生性行為，當時是拿張女嚼過的口香糖去丟，沒洗手就上廁所摸到自己生殖器才會沾到口水；這段鬼話並未被法官採信，判決莊男需賠償綠光罩頂還因此離婚的陳男40萬元精神撫慰金，全案仍可上訴。

陳姓男子2003年與張女結婚，2人育有1子，不料婚後張女與莊男合夥做生意，經常同進同出，陳男發現2人越走越近，懷疑有不正常交往關係，開始密切關注妻子行蹤，果然抓包。

根據彰化地院判決書，前年11月23日，莊男與張女開車一同前往雲林縣斗六市一家汽車旅館，共處一室長達4小時，陳男怒不可遏，相隔7天後的30日下午，他發現妻子再度與莊男開車進去同一間摩鐵發生性交行為，陳男會同警方在晚間8點多抓姦、查獲不倫證據後提告，莊男遭雲林地檢署以涉犯相姦罪起訴。

根據警方採樣送驗結果發現，莊男生殖器上混有陳妻的DNA，陳男與張女夫妻感情破裂，雙方去年3月由法院調解離婚；失婚的陳男需面對獨自照顧幼子及遭受周遭親友指點壓力，精神受有痛苦，因此再向莊男提告請求民事賠償60萬元。

被告莊男向法官辯稱，他只是與陳妻合夥做生意，當天一起搬完貨後，先去斗六用餐，再進去汽車旅館休息、做水療，並未發生性行為；還指稱自己生殖器有陳妻DNA，應該是當時張女嚼完口香糖，吐出來叫他拿去丟，他丟完後直接去上廁所，摸到自己生殖器所導致。

這番狡辯聽在審理法官耳裡，認為實在悖離常情，根本不足採信，審酌原告陳男在塑膠袋工廠擔任作業員、月薪3萬多；被告莊男名下則有多筆房屋、土地，及汽車1輛，判決莊男應賠償40萬元精神撫慰金為適當。

(中時 )