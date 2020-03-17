◎新北里長揪團遊歐挨轟 今下午3時返台

新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市中和區瓦磘里長林綺芳10日揪團15人前往西班牙、葡萄牙11天旅遊，由於中央訂有防疫補償辦法，等同於每人回國居家檢疫14天可領取1萬4000元補助。訊息曝光後在網路中引起熱議，該團決定今（17日）提前返台，預計下午抵達台灣。

◎因隔離沒法參加升學考 教部說話了

新冠肺炎疫情延燒，不少學生被居家檢疫或隔離，他們可能無法參加技能檢定或升學考試。勞動部表示，全國高職在校生工業丙級檢定的學科筆試，考慮在4月底前加辦一場。教育部則說，四技二專統測及國中會考，會在考前兩周，公布對檢疫或隔離學生的協助辦法。

◎遊土耳其確診趴趴走？高市駁斥喊重罰

土耳其旅遊團回國爆出新冠肺炎確診，6名團員為高雄人、其中3人確診，3人等待二次採檢出爐。然而，網傳被收治的3名個案，在收治前到處趴趴走，更流傳出沒在鳳山五甲地區。對此，高市衛生局17日予以駁斥，經疫情調查，從13日入境後，到15日發病到醫院，接觸群眾有限，不像網路上亂傳到處趴趴走，或沒戴口罩，將針對謠言散布者依法開罰，最重可處300萬元。

◎小戴超威 重返球后又創紀錄

台灣羽球一姐戴資穎於2020全英羽球公開賽女單漂亮奪冠，最新一周世界排名將擠下中國大陸好手陳雨菲、重返世界球后寶座，這也是她個人生涯第21座世界羽聯巡迴賽超級500系列以上賽事第21座冠軍。

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(中時電子報)