大陸近日以來不斷出現新冠肺炎境外輸入病例的情況，作為重要國際口岸的北京面臨疫情威脅，北京市疫情防控領導小組在16日啟用「小湯山醫院」，用於執行境外來京人員的篩檢任務、收容疑似病例以及普通確診患者。

據陸媒報導，小湯山醫院床位約有1000多張，在北京海關檢疫後，具風險人員都會在此進行進一步醫學檢查。篩檢後未發現異常旅客，將由其目的地省份以安全方式接回；京內旅客則由各區接回，並實施集中隔離醫學觀察14日。小湯山醫院的醫檢設備、消毒防護、消防安全、污水處理等各項指標都已合格，個區域也都設有獨立出口以防人員交叉感染。

北京市目前也從市屬醫院中選派數百名醫護人員，專業領域包括呼吸、感染、重症、檢驗、放射、藥劑等等，並給予專業的防護培訓，也與其他指定的肺炎收容醫院建構遠程會診機制、分享防疫經驗。

目前，北京市不斷有境外輸入案例，有確診病患並未確實填寫健康申明卡，北京市疾控中心提醒，民眾應配合海關檢疫，如實交代旅遊史。

(中時 )