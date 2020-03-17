不是江啟臣 他稱能救韓國瑜是「他」！

高雄市長韓國瑜目前面臨罷免危機，國民黨新任主席江啟臣特地南下要協助韓國瑜度過危機。不過，民進黨立委王定宇表示，現在能幫韓國瑜是新北市長侯友宜，只要韓國瑜能以侯友宜為師，才有可能躲過罷免風波。

王定宇在政論節目《94要客訴》上表示，韓國瑜跟高雄市民的愛恨情仇，那是高雄市民的事情，外部參與越多，除了刺激高雄市民以外，毫無其他益處，也會把國民黨牽扯進去，沒有任何好處。

王定宇更表示，現在能幫韓國瑜，是侯友宜。韓國瑜應學習侯友宜，做得像侯友宜一樣，才有可能躲過罷免。

(中時電子報)