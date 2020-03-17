記憶體模組廠十銓科技(4967)去年第三季營運隨著記憶體價格翻揚而好轉，總經理陳慶文對2020年的市場景氣仍持樂觀態度，預期3月及第二季價格持續向上，惟密切留意若疫情持續擴散恐衝擊供應鏈及終端需求；今年公司聚焦三大動能：電競、SSD(固態硬碟)、工控，期望帶動公司營運比去年成長。以下為專訪內容。

問1：今年記憶體產業看法、價格預期？動能為何？

十銓總經理陳慶文答：隨著5G來臨AI對資料中心運算及大量雲端儲存需求，帶動記憶體需求逐步竄出，NB、PC及手機記憶體容量劇增的替換潮等因素，全球市場對DRAM與NAND Flash需求可望走高，加上近兩年原廠沒有新增產能，供需出現失衡，DRAM及NAND Flash產生缺口，以致於現貨價及合約價雙起漲。

問2：新冠肺炎疫情對產業短期的影響？

十銓總經理陳慶文答：十銓一向以台灣為生產重心，加上全球化的業務佈局，需求轉單從Retail(零售)轉入電商平台，而十銓早以深耕電商通路且打進中國大陸以及美國的電商平台，例如Amazon、天貓以及京東等，整體受疫情影響不大。至於中國、南韓等記憶體產量受阻情況下，台廠可望受惠轉單效應，三月及Q2市場價格評估仍持續向上；若疫情持續擴散，恐怕直接衝擊產業上下游供應鏈，恢復期加上消費端購買力回溫，預計最快Q2轉好，是否出現任何變數持續觀察，十銓也將全力搶攻，迎接新訂單量。

問3：今年產業各季的趨勢，能否逐季成長？

十銓總經理陳慶文答：十銓對2020年景氣持樂觀，景氣復甦遲早之事，採購只是遞延而非消失，在疫情有效控制後，壓抑的出貨動能將大量爆發，十銓營收可望逐季成長態勢。

問4：今年的營運策略及業績目標？

十銓總經理陳慶文答：2019年營運重點在搶攻全球市占率，其他模組廠停止報價，十銓寧可降低利潤，搶市佔依舊出貨；2020品牌戰略以持續擴展市占及鞏固利潤為兩大目標，期許今年營運比去年成長，朝穩健獲利前進。

問5：今年衝刺的重點業務？

十銓總經理陳慶文答：聚焦三大動能電競、SSD、工控，十銓持續推廣旗下電競品牌T-FORCE衝刺銷售，2020年開始搶進Creator PC創作者市場，並結合線上與線下通路擴展海外品牌業務，致力累積消費者對十銓產品的高黏著度，持續加入新的產品與技術能量，對產品堅持Better than better，並延伸至工控儲存領域，滿足客製化利基市場需求。

十銓今年1-2月營收8.8億元，年減17.83%。去年營收略降，2019年營收69.03億元，比前年高檔減少3.89%。去年第3季營運轉好，單季每股純益0.73元，2019年前3季EPS為0.51元。

(時報資訊)