國內近日陸續傳出多起出國感染確診案例，昨單日暴增8例境外感染。有鑑於此，台鐵工會昨晚超前部署發布內部公告，呼籲1500名司機員暫時不要出國旅遊，台鐵局本周起更全面發放防疫手套等物資，讓司機員減少接觸感染。

台灣鐵路工會昨晚公告「為避免群聚感染的風險，也為了您自身及所愛的家人健康！全國火車駕駛產業工會呼籲所有司機員，配合政府防疫措施暫不出國旅遊，懇請所有司機員配合辦理，防疫工作人人有責！共同做好防疫。」

台灣鐵路工會文宣組長、全國火車駕駛產業工會秘書長吳長智說，因單日新增8個境外確診案例，會長認為台鐵司機員全省跑透透，如果一人確診，恐影響國家運作，既然是工會團體就應主動配合政府防疫，故公告呼籲1500名台鐵司機員暫時不要出國，亦得到司機員響應。

吳長智表示，因有SARS經驗，工會以先前抗SARS經驗主動積極跟台鐵局溝通，台鐵局亦已備妥防疫手套、酒精噴霧瓶、口罩、紫外線殺菌機、臭氧機、臥具等防疫物資提供給司機員使用。本周起全面發放手套、酒精給司機員，上周亦陸續於20個備勤房舍做消毒清潔。

台鐵局表示，對於防疫作為均有「超前部屬」，在勞資雙方達成共識後，立即發送防疫物資給司機員。

(中時 )