友達(2409)總經理柯富仁表示，友達3月大陸復工狀況一周比一周好，復工率已經達到95％以上，供應鏈整體情況已經跟上，預期3月下旬、4月供應鏈會更健康。

這次新冠肺炎疫情影響，導致大陸延後開工，友達因為過年期間仍在生產，復工速度很快、也協助供應商復工。外界也擔心供應廠商現金流，因為友達供應鏈有相當規模，檢視供應鏈並沒有太大問題。

友達去年申請回台401億元、為期3年的投資計畫，柯富仁表示，主要規畫有兩個，其一，在台灣投資先進製程，並開始進入先端、少量多樣場域應用的產品開發。另一個就是智慧製造，經過三年準備，接下來將全面展開，包括龍潭模組廠和前段產能會加速智慧製造，也是今年資本支出重點，累計已經投資幾10億元，建立2條車用模組的生產線，今年會看到成果。

柯富仁也指出，MiniLED這一塊佈局完整，剛開始進入出貨階段、占比低，接下來成長會加速，從32吋、27吋佈局之後，筆電也會有更多產品。

至於8K佈局，他表示，東京奧運要進行8K轉播，雖然有疫情影響，但播放應該會進行，友達8K未來一到兩年開始加速。應用產品從TV高端產品開始，65吋以上都有8K產品系列，會持續深化佈局，並搭配客戶產品定位，朝整個系列推進，下一步再往針對其他產品規劃。

(時報資訊)