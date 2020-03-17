元大S&P原油正2(00672L)ETF今指數下探掛牌以來新低，僅3.01元，台灣證券交易所今點名元大S&P原油正2(00672L)ETF在3月16日單位淨資產價值為2.4元，較其最初單位淨資產價值20元累積跌幅已達88％，當其淨值下跌至2元即達前開終止期貨信託契約標準，證交所提醒，投資人於決定從事交易前，應注意其投資風險。

元大投信表示，由於俄羅斯與OPEC目前已不受減產協議束縛，沙烏地阿拉伯近期已決定增產100萬桶原油，俄羅斯亦有意同步進行增產，將美國頁岩油業者趕出市場，目前原油需求已受到新冠疫情影響大幅衰退，再加上俄羅斯與OPEC增產，油價未來可能仍有持續下探之空間，且由於原油ETF並無漲跌幅限制，未來行情相對悲觀，在俄羅斯與OPEC未確定重回減產行列前，也提醒投資人務必注意原油及相關金融商品投資下檔之可能風險。

近期油價直線下探至2016年3月以來新低點，國內投資人抄底心態濃厚，大量資金搶進石油相關ETF，元大S&P石油ETF(00642U)3月9日成交30.7萬張，創成立以來新高，元大S&P原油正2 ETF(00672L)更是成交爆量113.8萬張。因為投資人熱情追捧，公司官網於3月9日公告元大S&P原油正2ETF(00672L)暫停受理初級市場申購，雖次日(3月10日)隨即開放初級市場申購，惟新增的十億單位數也快速用罄。

受到市場上可供給新增流動性有限影響，元大S&P石油ETF(00642U)及元大S&P原油正2ETF(00672L)的溢價常態性維持在20%~30%以上，投資人若於高額溢價時間投資，未來溢價收斂後，ETF市價快速接近基金淨值，投資人恐遭遇大幅下跌之損失，請務必嚴控相關交易風險。

(時報資訊)