《日股》憂疫情延燒，日經指數劇烈震盪 12:162020/03/17 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會閃電降息4碼，同時重啟量化寬鬆（QE）措施，加劇投資人的恐慌情緒，隔夜美股再度崩盤，道瓊指數慘跌近3000點。 新冠肺炎疫情在全球肆虐的不確定性揮之不去，周二日股劇烈震盪，日經225指數早盤開跌1.62%，不久即重挫3.05%，但受到美股期貨強勁反彈帶動，盤中一度大漲3.01%，惟隨後漲幅回吐，早盤收跌0.46%，為16,923.34點。東證一部指數晨收漲0.37%，為1240.97點。 (時報資訊) #日股 #日經225 #東證一部 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》資金逃命，日股、REIT暴跌 12:162020/03/13 財經 《日股》日經指數周跌15.99％，創歷來第2大單周跌幅 16:142020/03/13 財經 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 美股暴漲暴跌憂慮激升 日股早盤一度跌逾200點 08:572020/03/16 財經 聯準會閃電降息4碼 台股早盤照跌、再破「萬點」大關 10:132020/03/16 財經 《台北股市》盤中焦點股：京元電、京城、松翰、圓剛、中連貨、高端 10:182020/03/16 財經 台中營建類股早盤紛紛開紅盤 10:372020/03/16 財經 《日股》觀望日銀緊急會議，日經指數晨收小漲0.1％ 11:592020/03/16 財經 《日股》美日央行出拳落空，日股跌至3年半新低 16:312020/03/16 財經 《台北股市》盤中焦點股：金像電、高端疫苗、達新、鎧勝-KY、信驊 10:172020/03/17 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 投資人注意！大修正時代來臨 老謝驚曝首波受災戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。