美國聯準會閃電降息4碼，同時重啟量化寬鬆（QE）措施，加劇投資人的恐慌情緒，隔夜美股再度崩盤，道瓊指數慘跌近3000點。

新冠肺炎疫情在全球肆虐的不確定性揮之不去，周二日股劇烈震盪，日經225指數早盤開跌1.62%，不久即重挫3.05%，但受到美股期貨強勁反彈帶動，盤中一度大漲3.01%，惟隨後漲幅回吐，早盤收跌0.46%，為16,923.34點。東證一部指數晨收漲0.37%，為1240.97點。

(時報資訊)