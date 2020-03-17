台大16日宣布4月6日起百人以上課程全部遠距教學，台大教務長丁詩同17日受訪表示，學校有決心這樣做，且未來看疫情發展，也許更小規模課程甚至全部課程都採遠距教學。

丁詩同表示，全線上遠距教學是依照疫情發展，台大3周前已經預告所有台大老師，也許有機會這學期就開始遠距教學，當時已經開始訓練老師課程錄播、同步或是非同步遠距教學等技能。為何昨天又特別強調一次，是因為有些老師還不太清楚學校有決心做這樣的事情。

丁詩同說，疫情瞬息萬變，沒辦法預估台灣會怎樣，但是學校要做好準備，所以台大先從老師教學課程開始做起。台大有279個百人以上課程，其實2周前台大就宣示150人以上課程要遠距教學，但後來覺得100人已經算多，因此又壓到百人。「倒不是說百人以上才做，我們鼓勵老師先把系統做好，未來的發展也許50人以上課程甚至有課程都要改為線上。」他表示，美國很多學校50人以上課程就全線上教學，台灣必須做好準備，台大尤其應該如此。

丁詩同說，台大已經幫2500個老師設立好遠距教學帳號，在這樣的基礎上，老師可以把上課影音放在NTU COOL平台，學生在平台閱聽，也可用文字討論。同步遠距教學的部分則有U meeting、U會議等軟體。

中原大學下周二起全部線上上課、期中期末考都取消，丁詩同表示中原大學「很有勇氣」，台大從開學前2周就在討論和準備全遠距教學。最近台大也對實作課程提出建議，希望實作課程在疫情還沒那麼嚴重時先把需要操作的部分做起來，未來若是疫情比較嚴重，再考慮虛擬或是線上教學。

丁詩同說，現在做的所有事情都是超前部署，期中、期末考會不會取消也是看疫情發展。台大鼓勵老師期中考不一定要用考試的形式，也可以寫報告，考試的方式也不一定大家都來課堂上，也可考慮take home exam帶回家做的考試，總之鼓勵老師用各種方式創新評量。

(旺報 )