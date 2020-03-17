Foodpanda熊貓外送員去年12月30日向北市府陳情，北市勞動局受理並協助勞資雙方舉行調解會議，16日舉辦第3次調解會議，但資方於第2次調解會承諾將提供的錯帳資料，卻未在第3次調解會如期提供，雙方調解再度破局，接下來則由雙方自主協商。

16日的勞資爭議調解會議中，外送員提出5大訴求，包含預存制度、錢包機制、要求符合北市外送平台業者管理自治條例、落實承攬制度及工會協商制度的落實，資方雖有部分回應，但卻未如期提供錯帳資料，造成雙方無法溝通，協商破局。

勞動局長陳信瑜表示，這些外送員前向勞動局申請登記成立工會，已於5日正式核發「台北市美食外送產業工會」登記證書，資方應主動聽取外送員的意見與訴求，建立管道與外送員及工會進行對話，以避免衍生更多的爭議。

陳信瑜強調，無論外送平台業者與外送員的關係為承攬或僱傭，「台北市政府外送平台業者輔導要點」及領先全國制定的「台北市外送平台業者管理自治條例」行政院核定中），都將對外送員的權益加以保障，也呼籲外送平台業者平時即建立順暢的溝通管道，與外送員或工會保持良性的溝通，以減少紛爭。

另外，有旅宿業者反映申請無薪假遭到優先加強勞檢，陳信瑜說明，企業因疫情影響，必須啟動申請減班休息機制，勞動局表達關心，但事業單位必須了解「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」規定及申報重點，在勞資雙方協議同意下簽署協議書後應主動通報勞動局備查，程序完備後，勞資雙方則可據以向中央申請各項紓困方案。

陳信瑜補充，防疫期間實施縮減工時，勞工的勞動權益不應被漠視，協議內容雖經勞資雙方合意，如果有牴觸勞動法令，仍屬無效，而勞動檢查係為落實協議履行之保障性做法，若在實施期間有減損勞工權益致生爭議情事，勞動局仍會查處，再次呼籲事業單位，減班休息經備查後，應落實執行無須擔憂。

(中時 )