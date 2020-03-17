富蘭克林華美投信今（17）日表示，近期全球壟罩在新冠疫情擴散的氣氛中，各國政府積極推出貨幣與財政政策，希望降低疫情對經濟衝擊；短線市場波動大增，由於疫情不確定性仍在，建議相對保守的資產可以轉入投資級債券，降低波動度，增加個人資產配置的「抗疫能力」。

富蘭克林華美投信表示，市場雖存在不確定性，面對市場恐慌情緒升溫，Fed主席鮑爾3月再次緊急降息四碼，降息幅度歷史上少見，正式宣告接近零利率時代來臨。聯準會密切關注疫情影響，先前2月底時表示「將運用工具、採取適當行動支持經濟」，回應當前市場對於經濟前景的擔憂，已經先為3月初降息鋪路，現階段再度降息至0~0.25％，隱含搶救經濟的意味濃厚。

富蘭克林華美全球投資級債券基金經理人陳姵穎建議，儘管目前美國公債市場已經反映Fed第一次降息2碼預期，但突然又祭出超低利率罕見降至0~0.25％水準，公債殖利率再下探空間已相當有限，而全球各國對新冠病毒防疫難度仍高，鎖國後經濟影響尚待評估，短期可降低投資組合波動、採取多元配置法操作。

陳姵穎分析，疫情發展難料之際，金融資產波動度上升，投資級債券將凸顯其防禦特質，加上持債多分布於A至AAA級以上之高評級債券超過50％，且相對於純粹美國公債配置，此部位可搭配優質企業債、提升投資組合收益水準，可作為因應短期渾沌防疫市況的核心配置，幫助資產度過疫情高峰期。

(工商 )