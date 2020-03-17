因應新冠肺炎患診持續增加，國民黨籍立委徐志榮今日在立法院質詢時，呼籲政府應調整之前針對新冠肺炎發布的大眾運輸因應指引，呼籲大家搭捷運時都要戴口罩。然而行政院長蘇貞昌並未予以正面回應。

徐志榮指出，針對新冠肺炎，1月29日政府發布大眾運輸和集會的因應指引，集會指引3月4日修正後重新公告了，然而大眾運輸部分並未改變。而在都會區搭捷運，別說想距離一公尺了，人與人之間可能距離不到10公分。可能有些患者因為沒症狀就不戴口罩。(如今政府發布的因應指引，只有建議有呼吸道症狀者要戴口罩)如今口罩取得也變簡單了，是否能加強大眾運輸因應指引？就算沒有罰則，至少宣導大家一定或盡量要戴口罩。

另外針對政府已經蒙古等新冠肺炎確診者只有個位數的國家都列為3級旅遊警告區，返國後要居家檢疫14天，但日本、美國等重災區至今維持2級警告區，返國後不用隔離，徐志榮也建議政府，是否可把2級警示國家來的人，也比照3級國家，要求居家檢疫？

此外對於交通部長林佳龍去台中時宣布為傳統市場爭取到口罩配額，徐志榮一方面困惑為何是交通部長宣布而非經濟部或疫情指揮中心，另一方面也希望全國比照，不要只有台中才有。

對此蘇貞昌回稱，政府對疫情很注意，隨著各國狀況不同，會調高2、3級警告，入境者都依照各該標準應對處理。有關口罩，政府會無償每天提供50萬片給地方，讓地方政府可發放給公共市場等處。但他並未回應修改大眾運輸因應指引的建議。

另外民進黨立委莊競程也談到，如今去日本回國只要自主健康管理未強制對外隔離14天，衍生有企業員工想去日本旅行，和雇主爭論回國後是否可以直接上班或者被要求先放無薪假隔離的問題。然而蘇貞昌還是只回稱，要看各國情形，各級旅遊警告區該遵守的規範都很清楚，例如若執意前往3級區域，不會給予隔離補償費，若確診還需自行負擔部分費用。

(中時 )