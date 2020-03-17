瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，內憂與外患之下，新冠肺炎重擊大陸經濟，今年前2月固定資產投資、零售銷售及規模以上工業增加值數據令人失望，加上全球經濟前景陰雲密佈，預計大陸第1季度經濟年增長率接近零甚至負增長。

但瑞銀財富管理投資總監辦公室相信，大陸第2季度後經濟將有所回升，反彈幅度則取決於外需情況及政策刺激力度。

(旺報 )

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