瑞銀：陸首季GDP增速接近零甚至負增長 12:332020/03/17 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，內憂與外患之下，新冠肺炎重擊大陸經濟，今年前2月固定資產投資、零售銷售及規模以上工業增加值數據令人失望，加上全球經濟前景陰雲密佈，預計大陸第1季度經濟年增長率接近零甚至負增長。 但瑞銀財富管理投資總監辦公室相信，大陸第2季度後經濟將有所回升，反彈幅度則取決於外需情況及政策刺激力度。 (旺報 ) #經濟 #投資 #瑞銀 #GDP 也許您會感興趣 推薦閱讀 理財健診－多重資產基金 投資事半功倍 04:102020/03/14 產業特刊 陸新一輪基建投資熱 外界堪憂 04:102020/03/16 焦點新聞 日盛母子基金投資平臺 分批布局降風險 04:102020/03/16 產業特刊 《國際經濟》日本1月機械訂單意外反彈，惟疫情籠罩經濟前景 10:512020/03/16 財經 《金融》瑞銀陳彥甫：降息不能改善疫情，但會加速經濟反彈 11:592020/03/16 財經 疫情衝擊 高盛下修美Q1與Q2經濟成長預測 15:182020/03/16 國際 京東傳最快將於年底赴港第二上市 15:202020/03/16 財經 復華投信總經理周輝啟：台股基金紀律投資 戰勝波動 04:102020/03/17 投資理財 股債市震盪 高評級債宜布局 04:102020/03/17 投資理財 IMF前首席經濟學家：全球衰退可能已到來 11:512020/03/17 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 投資人注意！大修正時代來臨 老謝驚曝首波受災戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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