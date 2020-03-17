（4/30前於麗寶樂園現場購買各票種全日票，就送遊客年底前免費再玩一次。圖／麗寶樂園）

新冠肺炎疫情衝擊各地觀光產業，台中麗寶樂園為了刺激遊客上門再出招！即日起至4/30前，現場購買各票種全日票，就送水陸樂園擇一重遊券，年底前可免費再玩一次！

此外，為迎接即將到來的4/1兒童節，同時歡慶今年馬拉灣20周年，「麗寶小小藝術家繪畫徵件比賽」開跑，邀請全國幼稚園、國小學童，以馬拉灣20周年為題繪畫，就有機會獲得雙園護照等獎項。

麗寶樂園渡假區副總經理王永豪表示，為了吸引遊客出門玩樂園，麗寶推出許多特殊檔期才有的超殺優惠，如親子家庭最喜愛的「雙人水陸暢遊卡」，能一年內無限次暢玩探索世界、馬拉灣，無論平假日、暑假不需排隊就能憑卡入園。即日起至4/5前，於現場購買雙人只要3,999元，4/5前開卡再加碼多送3個月。

王永豪表示，即日起至4/30下午1點前購買全票、學生票、學童票、博幼票，即贈水陸雙園擇一本人重遊券1張，年底前皆適用，招待免費再玩一次。

此外，疫情期間消費者線上購物逆勢成長，麗寶樂園渡假區官網商城也祭出眾多超值套票，如麗寶樂園渡假區饗樂券、親子套票、雙人套票等，讓遊客在家動動手指，就能提前下訂旅遊行程。

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