菲律賓暫時關閉股市、債市和匯市交易，直到有新的通知，成為全球第一個因為新冠肺炎疫情擴大而關掉金融市場的國家。根據統計，國內已核備的股債基金雖有187檔投資菲國，但除了摩根菲律賓股票基金之外，其餘比重都不高。

根據晨星基金資料顯示，投資在菲國的共同基金共有187檔，其中摩根菲律賓股票基金比重逾9成，另外，富蘭克林坦伯頓邊境基金、永豐標並東南亞指數基金、貝萊德東協領先基金以及群益東協成長基金投資比重約1成多，其他股票和債券基金投資比重都只有個位數。

安聯四季雙收入息組合基金經理人鄭宇廷表示，菲律賓暫停股匯市，目前來看，對區域市場、如東協等的影響有限。因菲律賓在東協國家中所占比重最低、約一成。其次，菲國股市這波跌幅逾4成，超前部署採休市或可暫時延緩對當地金融體系的影響。再者，菲國匯率則算相對穩定，目前該國央行將祭出降息，挹注市場流動性；另也延後貸款還款期限至明年等相關對應措施。

鄭宇廷表示，菲國股市主要是以當地內需市場為主，鮮少跨國企業，所以對其他市場影響有限；但另一方面，因為菲國直接採取休市做法，確實可能對該國在國際評等上產生負面影響，需要留意。

正因為菲律賓關閉金融市場影響大，富蘭克林證券投顧表示，菲律賓官方最新已宣布金融市場將於3/19恢復交易。

富蘭克林投顧表示，菲律賓因應新冠肺炎衝擊擴大，宣佈自3/17起暫停股債匯市等金融市場交易，暫停交易如同擴大版的熔斷機制，在市場恐慌時給予市場投資人更多時間反應藉以避免市場波動幅度加大，惟也可能在恢復市場交易後導致賣壓一次宣洩反加大市場波動，再者，此種非不可抗力因素引發的交易中斷將對投資人產生極大的流動性風險，將影響投資人、特別是外資投資人後續持續佈局該市場的意願，因此，菲國在今日早上已立即宣布在十九日恢復交易。

群益投信表示，基金經理人持有菲律賓比重已降至6~7％，若未達一半以上國家休市的話 ， 該基金淨值計算則不受影響。

(工商 )