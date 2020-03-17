國民黨主席江啟臣邀得「前」新北市黨部主委李乾龍出任黨祕書長，黨內許多人認為以李乾龍豐富的黨政閱歷、忠黨愛國，在國民黨風雨飄搖之際，確是極適合的「亮輔良弼」，可幫助江啟臣穩定局面、帶領國民黨找出重生契機。巧合的是，李乾龍一個月前剛舉辦卸任新北主委的感恩餐會，以「桑榆未晚，不破樓蘭誓不還」期許國民黨再起；不料才剛滿月，這句話又成了他接下重擔，要自我惕勵的座右銘。

上月18日，李乾龍因即將辭卸2年6個月的新北市黨部主委，自掏腰包舉辦30桌的感恩餐會，在會場提出對聯「揚帆啟航，乘風破浪會有時；桑榆未晚，不破樓蘭誓不還」、「寵辱不驚，看庭前花開花落；去留無意，隨天上雲卷雲開」，以50多年老黨員的心境，期許國民黨只要急起重振，為時未晚，希望他退休後交棒年輕人扛起重振國民黨的重責大任，「不破樓蘭誓不還」。

不知是天意安排或李乾龍「鐵口直斷」！黨主席補選結果，果然是年輕的江啟臣出線；如今李還得老驥伏櫪，協助江「揚帆『啟』航」。

歷任9年三重市長、新北市民政局長、新北市黨部主委的李乾龍，也曾擔任全國鄉鎮市長聯誼會長，政商人脈極廣，除了與前黨主席包括連戰、馬英九、吳敦義等人俱交情深厚，包括新北市議長蔣根煌、高雄市副市長李四川、親民黨祕書長李鴻鈞、麗寶集團總裁吳寶田、新北市府祕書長林佑賢、新北市議會無黨聯盟總召蔡錦賢等都是結拜兄弟。曾任總統府、國民黨祕書長的台中紅派大老廖了以，與李是逢甲大學同學，也是多年至交。

此外，李乾龍也熱心公益，例如三重市長任內創辦慈暉志工隊為獨居老人送餐，至今持續19年；他還虔誠於宗教交流，擔任新北市宗教文化協會理事長、三重先嗇宮董事長多年，鼓勵淨化人心作功德。

2017年，李乾龍協助吳敦義當選國民黨主席，他自己也當選新北市黨部主委，在2018年五合一選舉，不但輔選侯友宜狂勝蘇貞昌，順利贏得市長，提名36席市議員也當選33席，創下輝煌戰功。不料2019年總統立委選舉，新北市總統選票大輸43萬票，12席立委原預估拿6至8席，卻只拿3席。

開票隔天，李隔天即清空辦公室，連日處理黨工薪資後，親自送辭呈到中央黨部面交代理秘書長曾銘宗。據指出，李提出近700字辭呈可謂字字血淚、非常沈痛。他自認要負敗選責任，但「整個輔選過程中，黨中央荒腔走板的政策，老人爭名奪利的過程，完全無視人民的感受」，他雖一再反映，期盼懸崖勒馬，但中央卻無動於衷，終至大敗收場。

據悉，李辭呈所言，是指去年大選期間，吳敦義擬自列不分區安全名單，李除寫信勸吳，也與新北市議長蔣根煌連同其他正副議長，當面力諫吳千萬三思；但吳仍自列第8名，引發極大反彈後，改列第14名，而最後國民黨依舊大敗，吳也狼狽請辭退場。

雖然對大選結果傷心、失望透頂，李乾龍在辭呈仍提出「黨主席由中生代接棒、成立改造委員會、中常委改黨員直選、老人全面退出決策中心」等四點忠言。這也成為代理黨主席林榮德、代理祕書長曾銘宗推動「改革委員會」的起始。

當時李敗選請辭後，除了代理主席林榮德、曾銘宗等一再慰留「乾龍仙仔」，連新北市長侯友宜也一再表達「大家都盡力了，做得不好，責任不在李乾龍主委身上，反而是我自己的身上。」

不過李當時萬念俱灰，一再表達他當2年6個月主委，「每月要籌 300萬元，兩年多花4000多萬，我70多歲了，無法負擔了。」儘管如此，李最終在黨內勸解下，同意留任到新主席補選出爐；如今新任黨主席江啟臣不但不讓李乾龍離開，反倒委以祕書長重任。

據指出，李乾龍接獲徵詢，數夜難以成眠，雖然家人及極少數知情至交都希望他休息養生，但最終這位50多年黨齡的老黨員同意「六出祁山拖老命」，協助年輕的新主席共赴黨難，「桑榆未晚，不破樓蘭誓不還」又成了他自許的心境了。

(中時 )